1 Haziran 2025 itibarıyla Sabancı Holding CEO'luğu görevini üstlenen Kıvanç Zaimler, Sabancı Center'da düzenlenen basın toplantısında Topluluğun ikinci yüzyıl yol haritasını ve 2029’a yönelik stratejik hedeflerini anlattı.

Sabancı Topluluğu'nun temellerinin 1925 yılında atıldığını hatırlatan Zaimler, ikinci yüzyıla "Güven, cesaret ve sorumluluk" ilkeleriyle girdiklerini ifade etti. Bu değerlerin, yeni dönemde alınacak tüm stratejik kararlara yön vereceğini vurguladı.

KÜRESEL DENGELER DOĞUYA KAYIYOR

Küresel ekonomi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaimler, güç merkezinin giderek doğuya kaydığına dikkat çekti. Orta güç ülkelerin önümüzdeki dönemde daha belirleyici hale geleceğini belirten Zaimler, Türkiye’nin bu ülkeler arasında stratejik bir avantaja sahip olduğunu söyledi.

PERAKENDE PORTFÖYÜ MASADA

Perakende tarafına ilişkin net mesajlar veren Zaimler, CarrefourSA ve Teknosa için stratejik bir değerlendirme sürecinin yürütüldüğünü açıkladı. Bu sürecin, Sabancı Holding’in daha seçici ve odaklı bir portföy yönetimi anlayışının parçası olduğu ifade edildi.

ENERJİ VE SANAYİ BÜYÜMENİN MERKEZİNDE

Topluluk şirketlerine ilişkin değerlendirmesinde Zaimler, Enerjisa ve Çimsa için büyüme vurgusu yaptı. Bu şirketlerin ağırlıklı olarak kendi kaynaklarıyla büyüdüğünü belirten Zaimler, enerji ve sanayi alanlarının öncelikli olmaya devam edeceğini söyledi.

2029 HEDEFİ: 20 MİLYAR DOLAR NET AKTİF DEĞER

Sabancı Holding’in orta vadeli büyüklük hedefini de paylaşan Zaimler, 2029 yılına kadar 20 milyar dolar net aktif değere ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu büyümenin finansmanında 1,5–2 milyar dolar düzeyinde özkaynak kullanılacağını, kalan kısmın ise borçlanma yoluyla karşılanabileceğini ifade etti.

HALKA ARZ VE SATIN ALMA PLANLARI

Sermaye piyasalarına yönelik planlara da değinen Zaimler, halka arzlarda hisse satışı öngördüklerini ve nakit yaratmanın finansal kaldıraç olarak kullanılacağını belirtti. Yeni büyüme alanlarında büyük ölçekli satın almaların da gündemde olduğunu söyleyen Zaimler, büyük şirketlerle azınlık ortaklıklar kurulabileceğini ve bu sayede teknoloji kazanımı hedeflediklerini vurguladı.