Hatay'da sahte döviz ve altın ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İskenderun ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, sahte olduğu tespit edilen toplam 1 milyon dolar ile 12 bilezik, künye, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Ekipler araçtaki Ö.F.T, U.Ş. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNER2025 geliri dudak uçuklattı! Apple CEO’su Cook milyon dolarlık gelirle dikkat çekti2025 geliri dudak uçuklattı! Apple CEO’su Cook milyon dolarlık gelirle dikkat çekti
PARTNERTrump rüzgarı borsaya yaradı: Savunma hisselerinde beklenen gün geldiTrump rüzgarı borsaya yaradı: Savunma hisselerinde beklenen gün geldi