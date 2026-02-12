Kılınç, AA muhabirine, Türkiye'de 19 serbest bölgenin bulunduğunu, 2 bin 100'e yakın firma ve 92 bin civarında çalışanın yer aldığını anlattı.

Geçen yıl serbest bölgelerin 12,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve ticaret hacminin 28 milyar 500 milyon dolara ulaştığını ifade eden Kılınç, serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 142 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Yusuf Kılınç, serbest bölgelerin kuruldukları günden bugüne kadar her zaman yükselen bir grafikle yoluna devam ettiğini, üreten, ihracat yapan, hem yurt dışı hem yerli firmaları içerisinde barındıran, yüksek teknolojiyi transfer eden, transfer ettiği yüksek teknoloji ile yerli sanayicinin gelişmesine katkı koyan bir model olduğunu vurguladı.

"TİCARET HACMİNDE 30 MİLYAR DOLARA ERİŞEBİLİRİZ"

Türkiye'deki serbest bölgelerin doluluğunun yüzde 70 seviyesinde olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Halen serbest bölgelerde yüzde 30'luk bir potansiyelimiz var. Bu yüzde 30 potansiyeli gerçekleştirdiğimizde 12,5 milyar dolara ilave 4 milyar dolarlık bir ihracattan ve 9 milyar dolarlık ilave bir ticaret hacminden söz edebiliriz. Üretim ve rekabet gücümüzün artması, firmaların dış pazardan daha fazla pay almasını sağlıyor. İnsan kaynakları gücümüz, yabancı yatırımcının daha verimli ve etkin çalışmasını sağlıyor. 2025'te ihracatımız rekor kırmasına rağmen çalışan sayısı 96 binden 92 bine yakın düştü. Bu da verimliliğimizi, AR-GE çalışmalarının ve yüksek teknolojinin kendi içlerinde yenilikçilikle, iyileştirmelerle daha verimli hale geldiğinin göstergesi. Bu istikrarlı büyümenin, aslında rekabet gücü arttıkça daha da ileri bir seviyeye geleceğine olan inancımız tam. Her yıl ihracatta artarak gidiyoruz. 2026'da yüzde 6'lık bir artışla 14 milyar doları bulacak bir ihracattan söz edebiliriz. Ticaret hacminde ise 30 milyar dolara erişebiliriz."

Kılınç, jeopolitik konumu, lojistik ve enerji imkanları dolayısıyla serbest bölgelerde yatırım yapmak isteyen yabancı firmaların bulunduğunu anlattı.

Son dönemlerde serbest bölgelerin ihracatında teknoloji ve AR-GE ürünlerinin ön plana çıktığının altını çizen Kılınç, şunları kaydetti:

"Ege Serbest Bölgesi'ndeki yazılım, bilişim sektöründeki firmaların artışına baktığımızda ihracatlarında ve ticaret hacimlerinde yüzde 300'lük bir artış var. Bunların istihdamında da bir artış var. Her geçen gün Türk mühendisleri ve yazılımcıları kendilerini geliştiriyor. Diğer serbest bölgelerimize de baktığımızda AR-GE firmalarında kuluçkada gelişen firmaların serbest bölgelerde ihracata yöneldiğini görebiliyoruz. Serbest bölgeler biraz daha güvenli ve dış pazara daha hızlı açılabilecek bir kapı. Bunu gören firmalar yatırımlarını tereddütsüz yapmaya devam ediyor. Özellikle pandemiden sonra firma sayısının arttığını, yüksek teknolojinin daha fazla geldiğini görebiliyoruz. Bu da rakamlara yansıyor."