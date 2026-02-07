Toplumsal alanlarda pasif içiciliği asgari düzeye indirmeyi ve özellikle çocukları tütün dumanının zararlarından korumayı hedefleyen düzenlemede sona gelindi. NTV’nin haberine göre, yeni kararlarla birlikte açık alanlardaki sigara kullanımına katı sınırlamalar getiriliyor.

SAHİLLER VE PARKLAR KIRMIZI HAT KAPSAMINDA

Düzenlemenin en dikkat çekici maddesini, çocukların ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sahil şeritleri ile çocuk parkları oluşturuyor. Bu alanlara çizilecek "kırmızı hatlar" ile sigara içilebilecek noktalar tamamen sınırlandırılacak veya belirli bölgelerde tamamen yasaklanacak.

UZMAN UYARISI: "AÇIK ALAN DUMANI ÇOCUKLARI HASTA EDİYOR"

Pasif içiciliğin hayati risklerine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, açık havada sigara içilmesinin güvenli olduğu algısının yanlış olduğunu vurguladı. Aliyeva, şu uyarılarda bulundu:

"Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı çevredeki çocukların doğrudan solunum yoluna geçer. Bu durum çocuklarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme ve alerjik hastalıkların tetiklenmesine neden olur. Açık alanda dumanın dağıldığı düşünülse de çocuklar yine de pasif içici durumuna düşmektedir."

CEZAİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Kırmızı hat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu alanlarda kural ihlali yapanlara yönelik uygulanacak cezai yaptırımların da ağırlaştırılması bekleniyor. Düzenlemeye dair idari para cezaları ve denetim mekanizmalarının ayrıntıları önümüzdeki günlerde netleşecek.