"Rüşvete aracılık etme" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan avukat Rezan Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla tahliye kararı verildi.

Epözdemir, 13 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Epözdemir'in rüşvete aracılık etme suçundan tutuklanmasını, silahlı terör örgütüne yardım ile siyasal ve askeri casusluk suçlarından ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasını talep ederek dosyayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

Mahkeme, Epözdemir'in rüşvet suçlaması kapsamında tutuklanmasına karar verirken, savcılığın terör suçlamaları yönünden talep ettiği yurt dışı çıkış yasağını ise o tarihte reddetti.