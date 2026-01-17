ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki tutumlar nedeniyle Danimarka başta olmak üzere sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu karar, Trump’ın Grönland üzerindeki stratejik hedefleriyle ilişkili gerilimi tırmandırıyor.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’nın ABD’ye ihraç ettikleri ürünlerde 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10’luk bir vergiyle karşılaşacağını duyurdu. Trump, bu vergilerin ileride 1 Haziran’dan itibaren yüzde 25’e çıkarılabileceğini ve Grönland’ın “tam ve eksiksiz” olarak ABD’ye satışı konusunda bir anlaşma sağlanana kadar uygulanacağını belirtti.

Trump’ın kararı, Avrupa ülkelerinin Grönland’ın statüsü ve egemenliği konusundaki tutumuna misilleme olarak yorumlandı. Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olup, Trump’ın bu adımı hem ekonomik hem de siyasi boyutlarıyla uluslararası ilişkilerde yeni bir gerilim dalgası yaratıyor. Avrupa liderleri karar karşısında sert tepkiler vererek Grönland’ın Danimarka egemenliği altında kalması gerektiğini vurguladı.

Bu gelişme, transatlantik ilişkilerde yeni bir döneme işaret ederken, Trump yönetiminin ticaret ve jeopolitik araçları birleştiren stratejisini de gözler önüne seriyor.