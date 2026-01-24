Kurul, 22 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı 2026/4 numaralı haftalık bülteninde, yetkisiz sermaye piyasası faaliyeti yürüten platformlara karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda, SPK’dan lisans almadan Türkiye'deki yatırımcılara yönelik internet üzerinden kaldıraçlı işlem imkanı sunduğu tespit edilen siteler belirlendi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

SPK, söz konusu 12 internet sitesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca harekete geçti.

Kurul, bu maddede yer alan yetkisine dayanarak, ilgili internet sitelerine Türkiye’den erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Uzmanlar ve SPK yetkilileri, yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları adına "merdiven altı" olarak tabir edilen, denetimsiz ve yurt dışı kaynaklı sitelerden uzak durmaları gerektiğini vurguluyor.

Türkiye'de kaldıraçlı işlem yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş ve lisanslı aracı kurumları tercih etmeleri büyük önem taşıyor.