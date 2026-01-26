Washington ve Tokyo hattındaki trafik, piyasalarda 1985 tarihli "Plaza Anlaşması" benzeri bir senaryoyu gündeme getirdi. Cuma günü New York Merkez Bankası'nın (NY Fed) finans kuruluşlarıyla iletişime geçerek Yen döviz kuru hakkında bilgi alması, "sözlü yönlendirmeden eyleme geçiş" olarak yorumlandı.

Macquarie Group Stratejisti Gareth Berry, olası bir hamlenin etkilerini şöyle değerlendirdi:

"Eğer New York Fed bu harekete katılırsa, bu sadece sembolik kalmaz, Yenin yükselişini muazzam ölçüde güçlendirir. Japonya'nın satacak doları çok olabilir ama Fed'in sınırsız doları var. Bu durum, Trump yönetiminin 'zayıf dolar' istediğinin resmi ilanı olur."

WASHİNGTON'IN POLİTİKALARI PİYASAYI SARSIYOR

Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nin geçen yıldan bu yana yüzde 9'dan fazla değer kaybetmesinin arkasında sadece ekonomik veriler değil, Washington'ın öngörülemez politika yapımı da yatıyor.

• Trump Etkisi: Başkan Trump'ın önce Grönland'ı ilhak girişimi nedeniyle Avrupa'ya, ardından cumartesi günü Kanada'ya ticaret anlaşması olmazsa yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunması belirsizliği körüklüyor.

• Fed Bağımsızlığı: Faizlerin hızla düşürülmesi yönündeki siyasi baskı ve artan bütçe açığı, doların "rezerv para" statüsünü sorgulatıyor.

ALTINDA TARİHİ AN: 5.000 DOLAR AŞILDI

İtibari paralara olan güvenin sarsılması ve jeopolitik risklerin tırmanması, emtia piyasasında tarihi bir anın yaşanmasına neden oldu.

"Değer kaybı ticareti" olarak adlandırılan akımla birlikte, altın pazartesi günü ilk kez 5.000 dolar sınırını aştı.

ASYA PARA BİRİMLERİNDE RALLİ

Doların kan kaybetmesiyle Asya piyasalarında yeşil bir tablo hakim:

• Japon Yeni: Pazartesi günü yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

• Singapur Doları: 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

• Malezya Ringgiti: Dolar karşısında 2018'den beri en güçlü konumunda.

• Güney Kore Wonu: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in nadir görülen sözlü desteğinin ardından yüzde 1 değerlendi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR"

Pinnacle Investment Management Baş Yatırım Stratejisti Anthony Doyle, Hazine Bakanlığı'nın devreye girmesinin normal piyasa akışının dışına çıkıldığını gösterdiğini belirtti. Bloomberg Markets Live Baş Editörü Mark Cudmore ise şu uyarıda bulundu:

"Yabancı yatırımcıların korunma oranlarını artırması ve yetkililerin Yen'deki değer kaybını durdurmasıyla, ABD dolarındaki çöküş hızlanacaktır."

(Bloomberg)