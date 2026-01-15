Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 876 bin 763 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 575 bin 938 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 218 lira 29 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 343 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 929 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 507 lira 38 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 324 milyon 376 bin 598 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 324 milyon 959 bin 262 metreküp olarak kayıtlara geçti.

