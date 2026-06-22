UBS Global Wealth Management, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasının ardından sterline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum, siyasi değişime rağmen İngiliz para biriminin yüksek getiri avantajı sayesinde destek bulmayı sürdürebileceğini belirtti.

UBS ekonomisti Dean Turner, İngiltere ekonomisinin temel göstergelerinde önemli bir değişim yaşanmadığını ifade ederken, yatırımcıların kısa vadeli siyasi gelişmeler yerine ekonomik temellere odaklanması gerektiğini söyledi.

YENİ BAŞBAKANI BÜTÇE BASKILARI BEKLİYOR

Turner, göreve gelecek yeni başbakanın sosyal yardım sistemi, emekli maaşlarındaki üçlü koruma mekanizması ve engellilik ödemeleri gibi mali açıdan hassas alanlarda reform yapmaması halinde mevcut bütçe baskılarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

UBS'e göre, kamu maliyesine ilişkin bu başlıklar yeni hükümetin önündeki en önemli sınamalardan biri olacak.

YÜKSEK FAİZ STERLİNE DESTEK VERİYOR

Kurumun değerlendirmesinde, İngiltere'deki faiz seviyelerinin sterlini destekleyen önemli unsurlar arasında yer almaya devam ettiği vurgulandı.

UBS, yatırımcıların siyasi gelişmelerden kaynaklanan kısa vadeli dalgalanmaların ötesine bakması gerektiğini belirtirken, yüksek getirinin sterlin varlıklarına ilgiyi canlı tuttuğunu ifade etti.

CARRY TRADE ETKİSİ SÜRÜYOR

Banka, yatırımcıların euro ve İsviçre frangı gibi daha düşük getirili para birimlerinden borçlanarak sterlin cinsi varlıklara yönelmeyi sürdürebileceğine dikkat çekti.

Finans piyasalarında "carry trade" olarak bilinen bu stratejinin, siyasi belirsizliklere rağmen sterline yönelik talebin korunmasına katkı sağlayabileceği kaydedildi.

UBS'e göre, İngiltere'deki siyasi değişim kısa vadeli dalgalanmalara yol açsa da yüksek faiz ortamı sterlin açısından destekleyici olmaya devam ediyor.