Kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket’te cuma günü açılan yeni bir hesap, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun iktidardan düşeceğine yönelik yaptığı bahisle dijital finans dünyasında deprem etkisi yarattı. ABD operasyonundan sadece saatler önce 30 bin dolar yatıran gizemli kullanıcı, Maduro’nun koltuğunu kaybetmesiyle 437 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Parasını yüzde 1356 katladı.
Cuma günü sisteme dahil olan söz konusu hesap, Maduro’nun iktidarı bırakacağına dair düşük olasılıklı kontratlara agresif bir giriş yaptı.
Bahis yapıldıktan 24 saat geçmeden ABD ordusunun Maduro’yu gözaltına alması, bu işlemin bir "şanslı tahmin" mi yoksa operasyona dair "içeriden bilgi" (insider trading) mi olduğu sorusunu gündeme getirdi. Hesabın, Maduro'nun görevden uzaklaştırılmasına dair kontratın fiyatı oldukça düşükken (olasılık düşük görülürken) pozisyon alması dikkat çekti.
BAHİSLERİN TOPLAM HACMİ 56,6 MİLYON DOLAR
Wall Street Journal’ın (WSJ) analizine göre, Maduro’nun geleceğine dair Polymarket’te açılan altı farklı kontratta toplam 56,6 milyon dolarlık işlem hacmi oluştu. Bu hacmin 40 milyon dolarlık büyük bir kısmı, Maduro’nun 2025 yıl sonuna kadar gitmeyeceği üzerine kurulmuştu ve bu bahisler kaybedildi. Ancak operasyonun gerçekleştiği cuma gecesi ve cumartesi sabahı, bahisçilerin aniden "iktidar değişimi" yönünde kümelenmesi piyasada anormal bir hareketlilik olarak kaydedildi.
CEZAEVİ VE TAHLİYE ORANLARI KARAMSAR
Platformda Maduro’nun geleceğine dair yeni bahisler de açılmaya devam ediyor. Güncel piyasa verilerine göre:
9 Ocak’a kadar serbest kalma ihtimali: Yüzde 1
2026 sonuna kadar serbest kalma ihtimali: Yüzde 15
ETİK VE DÜZENLEME SORUNU
Polymarket gibi platformlar, bilgiyi toplama ve analiz etme aracı olarak görülse de, jeopolitik olaylar üzerinden sağlanan bu tür büyük kazançlar etik tartışmaları beraberinde getiriyor.
Geleneksel borsaların aksine, bu tür platformlarda kamuya açık olmayan bilgiyle işlem yapmayı engelleyecek sıkı düzenlemeler bulunmuyor. Bu olay, hassas devlet operasyonlarının dijital bahis piyasalarında nasıl birer finansal enstrümana dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Dünya