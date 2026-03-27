İşte 2023-2025 dönemini kapsayan araştırmadan öne çıkan analizler:

ALTIN BİRİKİMİ YÜKSEK İLLERDE KONUT FİYATLARI %10 DAHA FAZLA ARTTI

Araştırma, Türkiye’deki iller arasındaki altın tasarruf eğilimi farklılıklarını ve küresel altın fiyatlarındaki artışı baz alarak "servet etkisi"ni inceledi. Sonuçlara göre, altın tasarruf oranının yüksek olduğu bölgelerde konut fiyatları, diğer illere oranla kümülatif olarak ortalama %10 daha fazla artış gösterdi.

KREDİ DEĞİL, "NAKİT" ETKİSİ HAKİM

TCMB ekonomistleri, fiyat artışının arkasındaki mekanizmayı "likidite kanalı" olarak tanımladı. Çalışmada şu dikkat çekici bulgulara yer verildi:

Nakit Satışlar Artıyor: Altın fiyatlarındaki yükselişle serveti artan hanehalkı, bu birikimi konuta yönlendirirken kredi kullanmak yerine nakit alımı tercih ediyor.

Kredili İşlemler Sabit: Fiyat artışına rağmen krediyle finanse edilen konut satışlarında bir artış gözlemlenmedi.

İkinci El Piyasası Daralıyor: Konut sahiplerinin altın üzerinden güçlenen bilançoları, acil nakit ihtiyacını azalttığı için konut satma eğilimini düşürüyor ve ikincil piyasadaki arzı kısıtlıyor.

PARA POLİTİKASI İÇİN "SERVET ETKİSİ" UYARISI

Çalışmanın sonuç bölümünde, altın ve kripto para gibi alternatif tasarruf araçlarının "nakit rolü" üzerinden reel varlık enflasyonunu tetikleyebileceğine işaret edildi. Analistler, sadece kredi akışlarına odaklanan para politikalarının, enflasyonist ortamlarda bu tür varlıklardan kaynaklanan "servet etkisi"ni göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Ekonomim