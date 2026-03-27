Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen 2.620.318.000 TL dönem kârı üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde; 791.370.000 TL tutarındaki vergiler ve 91.447.400 TL tutarındaki Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldü.

Geriye kalan 1.737.500.600 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının, kâr payı olarak dağıtılmayarak "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar verildi.

YENİDEN DEĞERLEME VE FON AKTARIMI

Toplantıda ayrıca, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında şirketin aktifindeki iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulduğu bildirildi. Bu kapsamda oluşan 9.734.882,42 TL tutarındaki net değer artışının, özkaynaklar altında yer alan "Yeniden Değerleme Değer Artışı Fonu" hesabına aktarılması kararlaştırıldı.

