Piyasaların gözü kulağı bugün saat 14.00'te açıklanan faiz kararındaydı. Ankete katılan 46 ekonomistin büyük çoğunluğu, 2026'ya daha agresif bir gevşeme ile girileceğini ve 150 baz puanlık indirimle faizin yüzde 36,50'ye çekileceğini öngörüyordu.

Ancak Merkez Bankası, ihtiyatlı duruşunu koruyarak politika faizini 100 baz puan indirdi. Bu kararla birlikte politika faizi yüzde 38’den yüzde 37’ye çekildi.

Piyasa beklentisinin altında kalan bu hamle, TCMB'nin enflasyonla mücadelede sıkı duruşu elden bırakmak istemediği şeklinde yorumlandı.

SON DAKİKA I Merakla bekleniyordu... TCMB yeni yılın ilk faiz kararını açıkladı!

BORSA İSTANBUL'DA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Karar öncesi pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, faiz kararının açıklanmasıyla birlikte satış baskısı hissedildi.

Güne alıcılı başlayan endeks, saat 13.59 itibarıyla yüzde 0,62 artışla 12.807 puan seviyesindeydi.

İndirimin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte endeks kazançlarını geri vererek eksiye geçti ve 12.684 puana kadar geriledi.

BANKACILIKTA SERT SATIŞ, SANAYİDE ALIM

Piyasadaki düşüşün lokomotifi bankacılık sektörü oldu. Beklentinin altında kalan indirim oranı sonrası bankacılık endeksinde kayıplar yüzde 2'yi aşarken, yatırımcıların sanayi hisselerine yönelmesi dikkat çekti.

Bankaların satış yediği dakikalarda sanayi hisselerinde alımların hızlandığı görüldü.

DOLAR/TL'DE "SIKI PARA" TEPKİSİ

Faiz indiriminin beklenenden az olması (parasal sıkılığın beklenenden fazla korunması), Türk Lirası'nı Dolar karşısında sınırlı da olsa destekledi.

Karar öncesinde 43,3055 seviyesinden işlem gören dolar/TL kuru, metnin yayımlanmasıyla birlikte ilk tepki olarak 43,2965 seviyesine geriledi.

