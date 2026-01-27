Otomotiv sektöründeki maliyet baskıları ve pazar dinamiklerini değerlendiren HSBC, yatırımcıların merakla beklediği Tofaş (TOASO) ve Türk Traktör (TTRAK) analizlerini paylaştı. Raporda, şirketlerin gelecekteki kâr potansiyelleri ve model döngüleri mercek altına alındı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TOFAŞ (TOASO): HEDEF FİYATTA DEV SIÇRAMA

HSBC, Tofaş için hedef fiyatını 300,00 TL'den 435,00 TL'ye yükselterek piyasada büyük bir yankı uyandırdı.

Tavsiye: "Al" (Buy).

Potansiyel Getiri: %44,4.

Analiz Notu: Banka, Tofaş'ı Stellantis-Türkiye entegrasyonu ve çok yıllı model döngüsü hikayesiyle sektörün en net orta vadeli kazananı olarak görüyor. Rakiplerine kıyasla döngüsel talebe karşı daha dayanıklı bir yapı sergilediği vurgulanıyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

TÜRK TRAKTÖR (TTRAK): HEDEF FİYAT 625 TL OLDU

Türk Traktör cephesinde de hedef fiyatlar yukarı yönlü güncellendi. HSBC, TTRAK için hedef fiyatını 600,00 TL'den 625,00 TL'ye çıkardı.

Tavsiye: "Tut" (Hold).

Potansiyel Getiri: %8,6.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.