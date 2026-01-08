Türkiye'nin otomobili Togg, 2026 yılının ilk fiyat listesini resmen kamuoyuna duyurdu. Yeni yılın gelişiyle birlikte maliyet kalemlerini güncelleyen MARKA, SUV segmentindeki T10X ve merakla beklenen sedan modeli T10F üzerindeki yeni rakamları belirledi.

GİRİŞ SEVİYELERİNDE SINIRLI ARTIŞ

Yapılan güncellemeyle birlikte Togg modellerinin taban fiyatlarında sembolik artışlara gidildiği görülüyor. Aralık ayında 1 milyon 862 bin TL olan T10X başlangıç fiyatı, Ocak ayı itibarıyla 1 milyon 870 bin TL seviyesine çekildi. Markanın sedan gövde tipine sahip modeli T10F ise 1 milyon 878 bin TL’den 1 milyon 886 bin TL seviyesine yükselerek yıla giriş yaptı.

T10X VE T10F: MENZİL VE DONANIM SEÇENEKLERİNE GÖRE LİSTE

Ocak 2026 listesinde, farklı ihtiyaçlara hitap eden menzil ve donanım paketleri şu şekilde sıralanıyor:

T10X Serisinde; 314 km menzilli V1 RWD Standart Menzil modeli 1.870.000 TL’den satışa sunulurken, 523 km menzil sunan V1 RWD Uzun Menzil 2.180.000 TL, V2 RWD Uzun Menzil ise 2.371.000 TL oldu. Serinin en güçlü üyesi olan 4x4 çekiş sistemli V2 4More modeli ise 3.178.000 TL ile listenin üst sırasında yer aldı.

T10F Serisinde; Sedan konforunu teknolojiyle birleştiren T10F’in 350 km menzilli V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1.886.000 TL başlangıç fiyatına sahip. Daha uzun yolculuklar için tasarlanan 623 km menzilli V1 RWD Uzun Menzil 2.196.000 TL, V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL ve 523 km menzilli V2 4More seçeneği 3.178.000 TL olarak güncellendi.

OPSİYONLARDA "SABİT FİYAT" MÜJDESİ

Togg kullanıcılarını en çok sevindiren haber ise araç kişiselleştirme paketlerinden geldi. Ana araç fiyatlarındaki oynamaya rağmen teknoloji, konfor ve tasarım paketlerinin fiyatları Aralık ayı seviyesinde sabit bırakıldı.

Buna göre T10X için sunulan 40 bin TL’lik jant opsiyonu, 50 bin TL’lik Teknoloji ve Konfor Paketi ile 65 bin TL’lik cam tavan ve Meridian ses sistemi eski fiyatlarından sunulmaya devam ediyor. Ayrıca V2 4More donanımına özel 100 bin TL’lik Obsidiyen Tasarım Paketi’nde de bir değişiklik yapılmadı.

T10F tarafında ise kış ve akıllı destek paketleri 30’ar bin TL, Teknoloji ve Konfor Paketi 40 bin TL, Meridian ses sistemi ise 50 bin TL’lik fiyat etiketlerini koruyarak 2026 yılına girdi.

Kaynak: Dünya