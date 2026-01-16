Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Transtürk Holding’in (TRNSK) özkaynak yapısını güçlendirme hamlesine yeşil ışık yaktı. Tahsisli sermaye artırımı süreci resmen başladı.

SPK’nın son haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket bedelli sermaye artışı onayını aldı.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMININ DETAYLARI

Onaylanan başvuru uyarınca Transtürk Holding, sermayesini önemli ölçüde büyütecek. İşte masadaki rakamlar:

Mevcut Sermaye: 25.623.283 TL

Artırılacak Tutar: 44.376.716 TL

Ulaşılacak Yeni Sermaye: 70.000.000 TL

