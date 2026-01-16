SPK’nın son haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket bedelli sermaye artışı onayını aldı.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMININ DETAYLARI

Onaylanan başvuru uyarınca Transtürk Holding, sermayesini önemli ölçüde büyütecek. İşte masadaki rakamlar:

Mevcut Sermaye: 25.623.283 TL

Artırılacak Tutar: 44.376.716 TL

Ulaşılacak Yeni Sermaye: 70.000.000 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.