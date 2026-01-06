Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Amerikan petrol şirketleriyle yazışmaların başladığını ve sürecin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Görüşmelerin stratejik önemi doğrultusunda Başkan Trump adına süreci yönetecek isimler de belli oldu: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Enerji Bakanı Chris Wright, petrol diplomasisine liderlik edecek.

"AMERİKAN ŞİRKETLERİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Venezuela'nın petrol altyapısını modernize etme niyetini açıkça dile getirmişti. Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini devreye sokacağız. Milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" ifadelerini kullanarak, Amerikan şirketlerinin ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacağının sinyalini vermişti.

BEYAZ SARAY’DAN "YENİ YATIRIM" MESAJI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yönetimin bu konudaki istekliliğini vurguladı. Leavitt, "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi, Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Bu hamle, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirebilecek ve Venezuela'nın atıl durumdaki devasa rezervlerinin yeniden dünya pazarına entegre edilmesini sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.