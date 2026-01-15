Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin azalması ve arz güvenliğine dair endişelerin yatışması, petrol piyasalarında yönü aşağı çevirdi.

Çarşamba gününü yükselişle kapatan petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası perşembe sabahı sert bir satış dalgasıyla karşılaştı.

ABD, Venezuela petrolünün vanasını açtı: Satışlar resmen başladı

BRENT PETROL 65 DOLARIN ALTINA SARKTI

Asya piyasalarındaki işlemlerde Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 2,5 oranında gerileyerek varil başına 64,85 dolara düştü.

Benzer bir tablo ABD cephesinde de görüldü; Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrol, yüzde 2,5 kayıpla 60,48 dolar seviyesine inerek kritik destek noktalarını test etti.

Bu sert düşüş, her iki petrol türünün de çarşamba günü kaydettiği yüzde 1’in üzerindeki kazançları tamamen sildi.

İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi

TRUMP: "İNFAZLARIN DURDUĞU BİLDİRİLDİ"

Piyasalardaki rahatlamanın ana kaynağı, BEYAZ Saray’dan gelen mesajlar oldu.

İran’daki rejim karşıtı protestolara değinen Başkan Trump, kendisine ulaşan raporlara göre ölümlerin durduğunu ve geniş çaplı infaz planlarının uygulanacağına inanmadığını belirtti.

Bu açıklama, yatırımcılar tarafından "ABD'nin İran'a yakın vadede askeri bir müdahalede bulunmayacağı" şeklinde okundu.

ANALİST GÖRÜŞÜ: "AYI PİYASASI FAKTÖRLERİ DEVREDE"

Piyasadaki hareketi değerlendiren Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, düşüşün nedenini şu sözlerle özetledi:

"Yatırımcılar, ABD'nin İran'a karşı askeri bir harekata girişmeyeceğini fiyatlamaya başladı, bu da piyasada satış baskısı oluşturdu."

Kikukawa ayrıca sadece jeopolitik gelişmelerin değil, beklentilerin üzerinde gelen ABD ham petrol stoklarının da fiyatları aşağı çeken temel faktörler arasında (ayı piyasası) yer aldığını vurguladı.

Uzman isme göre jeopolitik riskler masada kalsa da WTI ham petrolünün kısa vadede 55-65 dolar bandında dalgalanması muhtemel.