TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda devrim niteliğinde değişiklikler içeren yasa teklifinin 6 kritik maddesini daha kabul etti. Özellikle "drift" yapanlardan kış lastiği takmayanlara, aşırı yüklemeden yaya yolunu işgal eden skuter sürücülerine kadar birçok alanda cezalar el yakacak seviyeye çıkarıldı.
Kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olan "drift" ve akrobatik sürüşlere yönelik yaptırımlar en üst seviyeye taşındı:
• El freni çekerek yön değiştirme veya döndürme: Bilerek ve isteyerek bu hareketleri yapanlara 140.000 TL idari para cezası uygulanacak.
• Motosikletle akrobatik hareketler: Tek teker üzerinde gitmek veya sele üzerinde ayağa kalkmak gibi hareketlerin cezası 46.000 TL olarak belirlendi. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün el konulacak ve araç trafikten menedilecek.
• Yasadışı yarışlar: Yarış yapan sürücülere 46.000 TL ceza verilirken, ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.
KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR ZORUNLULUĞU
Kış şartlarında güvenliği artırmak amacıyla denetimler sıkılaşıyor:
• Kış lastiği takmama: Kurala uymayan işletenlere 6.000 TL ceza kesilecek.
• Kar zinciri ihmali: Karlı havada zincir bulundurmayan kamyon, çekici ve otobüslere 6.000 TL; zincir takmadığı için trafiği tıkayanlara ise 24.000 TL ceza uygulanacak.
SKUTER VE BİSİKLETLER YAYA YOLUNDAN MEN EDİLDİ
Mikro mobilite araçlarına yönelik yeni kurallar yaya güvenliğini odağa alıyor:
• Yaya yolunda sürüş: Bisiklet, e-skuter ve motosikletlerin yaya yolunda sürülmesi halinde 5.000 TL ceza kesilecek.
• Yetkisiz işletmecilik: Belgesiz paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapanlara 86.900 TL ceza verilecek.
AĞIR VASITALARDA TONAJ DENETİMİ
Yük taşımacılığında taşıma sınırını aşanlara kademeli ve ağır yaptırımlar geliyor:
• Azami yüklü ağırlık ihlali: Yük fazlalığına göre cezalar 10.000 TL'den başlayıp 60.000 TL'ye kadar yükselecek.
• Tehlikeli madde taşımacılığı: İzin almadan veya kurallara aykırı tehlikeli madde taşıyanlara 20.000 TL ceza kesilecek.
• Denetimden kaçma: Tartı ve kontrol noktalarına girmeden kaçan araç sahiplerine 60.000 TL idari para cezası uygulanacak.