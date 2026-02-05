Kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olan "drift" ve akrobatik sürüşlere yönelik yaptırımlar en üst seviyeye taşındı:

• El freni çekerek yön değiştirme veya döndürme: Bilerek ve isteyerek bu hareketleri yapanlara 140.000 TL idari para cezası uygulanacak.

• Motosikletle akrobatik hareketler: Tek teker üzerinde gitmek veya sele üzerinde ayağa kalkmak gibi hareketlerin cezası 46.000 TL olarak belirlendi. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün el konulacak ve araç trafikten menedilecek.

• Yasadışı yarışlar: Yarış yapan sürücülere 46.000 TL ceza verilirken, ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.

KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR ZORUNLULUĞU

Kış şartlarında güvenliği artırmak amacıyla denetimler sıkılaşıyor:

• Kış lastiği takmama: Kurala uymayan işletenlere 6.000 TL ceza kesilecek.

• Kar zinciri ihmali: Karlı havada zincir bulundurmayan kamyon, çekici ve otobüslere 6.000 TL; zincir takmadığı için trafiği tıkayanlara ise 24.000 TL ceza uygulanacak.

SKUTER VE BİSİKLETLER YAYA YOLUNDAN MEN EDİLDİ

Mikro mobilite araçlarına yönelik yeni kurallar yaya güvenliğini odağa alıyor:

• Yaya yolunda sürüş: Bisiklet, e-skuter ve motosikletlerin yaya yolunda sürülmesi halinde 5.000 TL ceza kesilecek.

• Yetkisiz işletmecilik: Belgesiz paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapanlara 86.900 TL ceza verilecek.

AĞIR VASITALARDA TONAJ DENETİMİ

Yük taşımacılığında taşıma sınırını aşanlara kademeli ve ağır yaptırımlar geliyor:

• Azami yüklü ağırlık ihlali: Yük fazlalığına göre cezalar 10.000 TL'den başlayıp 60.000 TL'ye kadar yükselecek.

• Tehlikeli madde taşımacılığı: İzin almadan veya kurallara aykırı tehlikeli madde taşıyanlara 20.000 TL ceza kesilecek.

• Denetimden kaçma: Tartı ve kontrol noktalarına girmeden kaçan araç sahiplerine 60.000 TL idari para cezası uygulanacak.