Ocak ayının başında gerçekleşen ve dünya gündemine oturan askeri müdahalenin ardından Washington yönetimi, Venezuela’nın enerji kaynaklarını küresel piyasaya yeniden entegre etmeye başladı.

İlk etapta gerçekleştirilen satıştan elde edilen 500 milyon dolarlık hasılatın, ABD kontrolündeki "tarafsız bölge" olarak belirlenen Katar’daki banka hesaplarına yatırıldığı açıklandı.

GELİRLERİN KONTROLÜ TAMAMEN WASHİNGTON'DA

Beyaz Saray yetkilileri, petrol satışlarının önümüzdeki haftalarda artarak devam edeceğini belirtti.

Elde edilen fonların bir kısmının Venezuela'nın çöken sağlık sistemini iyileştirmek için kullanılacağı ifade edilse de harcama yetkisi ve takdir hakkının tamamen ABD hükümetinde olması dikkat çekti.

Reuters'ın aktardığına göre piyasaya sürülen Venezuela ham petrolü, Kanadalı rakiplerine kıyasla tüccarlara iskontolu fiyatlarla sunuluyor.

TRUMP'IN HEDEFİ: 18 AYDA YÜZDE 50 ARTIŞ

ABD Başkanı Donald Trump, enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla Venezuela sahalarını kritik bir kaldıraç olarak görüyor.

Trump, Amerikan enerji devlerinin ülkenin harabeye dönen altyapısını onarmak için 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını öne sürdü.

Beyaz Saray'ın planı, 18 ay içinde Venezuela'nın petrol üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırmak.

Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, Trump ekibinin "benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya istekli" şirketlerle temas halinde olduğunu vurgulasa da sektörün devleri bu iyimserliği paylaşmıyor.

ENERJİ DEVLERİNDEN BEYAZ SARAY'A SOĞUK DUŞ

Siyasetin hızına karşılık, petrol endüstrisinin devleri frene basmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da düzenlenen kapalı toplantıda ExxonMobil CEO'su Darren Woods'un, mevcut şartlar altında Venezuela'yı "yatırılamaz" (uninvestable) olarak nitelendirdiği öğrenildi.

Daha önce Venezuela'daki varlıklarına el konulan şirketler, Trump yönetiminin baskısına rağmen temkinli. Woods ve diğer yöneticiler, milyar dolarlık altyapı yatırımları için siyasi söylemlerin ötesinde, sağlam yasal garantiler ve net bir ticari çerçeve talep ediyor.