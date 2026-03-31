Trump'ın ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntüde patlama ve alev topları görülüyor.

ABD Başkanı saldırının yeri ve zamanını bildirmezken, basında çıkan haberlerde görüntünün İsfahan'a bu sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısına ait olduğu yazıldı.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İsfahan'da İran'a ait bir mühimmat deposunun HEDEF alındığını öne sürdü.

ABD'li yetkili, saldırıda 907 kilogram ağırlığında sığınak delici bombalar kullanıldığını belirtti.

İran basını İsfahan'da bu sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İran resmi makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.