Venezuela operasyonunun ardından açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Venezuela'nun 'Barış Arayışı'nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bıraktığını kaydetti.

Venezuela müdahalesi ABD'li petrol şirketlerinin hisselerini uçurdu

Dünya diken üstünde! Trump'tan 5 ülkeye tehdit: Peş peşe sıraladı

"BU İŞ BİRLİĞİ NEDENİYLE, DAHA ÖNCE BEKLENEN İKİNCİ SALDIRI DALGASINI İPTAL ETTİM"

Trump açıklamasında,"Bu çok önemli ve akıllıca bir jest. ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir şekilde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Bu iş birliği nedeniyle, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim, çünkü buna gerek kalmayacak gibi görünüyor. Ancak, güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacak. BIG OIL tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacak ve bugün BEYAZ Saray'da tüm yetkililerle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

(İHA)