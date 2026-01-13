ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik yeni bir gümrük vergisi uygulaması başlatacağını duyurdu. Karara göre, İran ile ticari ilişkisi olan ülkeler, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi ödeyecek.

Açıklama, özellikle Türkiye açısından endişe yaratıyor. 2024 verilerine göre Türkiye'nin ihracat haritasında ABD, 16,7 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. İlk sırada 19,8 milyar dolarla Almanya, ikinci sırada ise 17 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Türkiye'nin İhracat Dengesi Risk Altında

Türkiye'nin başlıca ihracat partnerleri arasında hem ABD hem de İran'ın bulunması, olası bir gümrük vergisi uygulamasının Türk ekonomisi üzerinde ciddi etki yaratacağı anlamına geliyor. İran, Türkiye'nin 12. büyük ihracat pazarı konumunda ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi milyarlarca doları buluyor.

Yüzde 25'lik bir ek gümrük vergisi, Türk ihracatçılarının ABD pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflatabilir ve ticaret hacminde düşüşe neden olabilir.

İstisna Olacak mı?

Türkiye'nin coğrafi konumu ve hem Batı hem de Doğu ile kurduğu dengeli ilişkiler göz önüne alındığında, Washington yönetiminden bir istisna talep edilmesi bekleniyor. Ancak Trump yönetiminin dış ticaret politikasında sert tutumlarıyla bilinen yaklaşımı, bu konuda belirsizlikleri artırıyor.

Ankara'nın önümüzdeki günlerde Washington ile yoğun bir diplomasi trafiği yürütmesi ve olası etkileri azaltmak için harekete geçmesi öngörülüyor.