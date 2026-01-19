Kremlin’den yapılan resmi açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgede sürdürülebilir bir siyasi çözümün inşası amacıyla kurulması planlanan uluslararası "Barış Kurulu"na Rusya'nın da katılmasını istedi.

Bu davet, İsrail-Filistin hattındaki çatışmaların sonlandırılması için diplomatik trafiğin en yoğun olduğu günlerde geldi. İki süper gücün liderinin Gazze özelinde bir araya gelme ihtimali, çözüm umutlarını artırabilecek stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

Trump'tan Erdoğan'a Gazze Barış Kurulu daveti

MOSKOVA TEMKİNLİ: "DETAYLARI BEKLİYORUZ"

Kremlin, Trump'ın bu beklenmedik davetini doğrularken, sürece temkinli yaklaştıklarının da sinyalini verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifi tarafımıza ulaştı. Şu an önerinin detaylarını inceliyoruz. Ancak ABD tarafının bu teklifin içeriğini, kurulun yetkilerini ve işleyiş mekanizmasını netleştirmesini bekliyoruz."

Rusya tarafı, kurulun yapısı ve hedefleri tam olarak belirlenmeden kesin bir yanıt vermekten kaçınırken, diploması kanallarının açık tutulduğu mesajını verdi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Trump'ın Putin'i sürece dahil etme girişimi, ABD'nin Orta Doğu politikasında daha kapsayıcı ve çok aktörlü bir strateji izleyebileceğinin işareti olarak görülüyor.

Rusya'nın bölgedeki aktörlerle olan ilişkileri göz önüne alındığında, bu iş birliğinin barış sürecinin hızlanmasında kilit rol oynayabileceği belirtiliyor.

Gözler şimdi Washington'dan gelecek detaylı yol haritasına ve Putin'in nihai kararına çevrildi.