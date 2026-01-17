İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararla Gazze planını desteklediğini ve Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet ettiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."