Türkiye'nin kredi riskini gösteren ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), son dönemdeki gerilemesini sürdürdü. Türkiye'nin risk primi olarak da bilinen CDS, 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

CDS'TE 15 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Son dönemde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimi gösteren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, ABD ile İran arasında barış sağlandığına yönelik haberlerin ardından düşüşe geçti.

225 baz puana gerileyen CDS, yaklaşık 15 haftanın en düşük seviyesine inerek Türkiye varlıklarına yönelik risk algısında iyileşmeye işaret etti.

CDS NEDEN ÖNEMLİ?

Kredi temerrüt takası (CDS), bir ülkenin veya şirketin borcunu geri ödeyememe riskine karşı alınan sigortanın maliyetini gösteriyor. Bu nedenle CDS seviyesi, yatırımcıların ilgili ülke veya şirkete yönelik risk algısının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

CDS'in düşmesi, ülkenin risk algısının azaldığına ve borçlanma koşullarının iyileşebileceğine işaret ederken, yükselmesi ise risklerin arttığı şeklinde yorumlanıyor.

CDS NEDİR?

İngilizce "Credit Default Swap" ifadesinin kısaltması olan CDS, Türkçe'de kredi temerrüt takası veya kredi risk primi olarak adlandırılıyor.

CDS, herhangi bir ülkeye veya şirkete verilen borcun geri ödenmeme ihtimaline karşı alınan bir tür sigorta niteliği taşıyor. Bu ürünler genellikle organize borsalar yerine tezgahüstü (OTC) piyasalarda işlem görüyor.