İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık’ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Ersoy’un savcılıkta yeniden ifade vereceği öğrenildi. Ersoy'un itirafçı olacağı iddia edildi. Mehmet Akif Ersoy'un etkin pişmanlıktan yaralanmak istediği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ersoy, uyuşturucu madde "satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Savcılık ise tutuklama talebinde "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" suçlamalarını yöneltti.

Ersoy ile birlikte Mustafa M., UFUK T. ve Ebru G. isimli kişiler de tutuklandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ersoy’un arasında bulduğu dört şüpheliyi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddiasıyla tutukladı.