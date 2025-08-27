HİSSE.NET ÖZEL RÖPORTAJ – Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Dr. Mete Akyol, Borsa İstanbul 100 endeksinde (BIST 100) 11.500 seviyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi. Akyol, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş trendinin güçleneceğini, ancak günlük kapanışların aşağıya kayması durumunda düzeltme dalgası ihtimalinin artacağını belirtti.

Akyol, “11.500 puanın üzerinde kalıcılık sağlanırsa, bu seviye artık kısa vadeli güçlü bir destek haline gelir ve endeksin yukarı yönlü trendini daha da kuvvetlendirir. Ancak bu kalıcılık oluşmaz, kapanışlar yeniden 11.400–11.000 bandına sarkarsa, bu tablo bizlere yeni bir düzeltme dalgasının kapıda olduğunu gösterebilir” dedi.

PROMETHE SİSTEMİ NE DİYOR?

Dr. Mete Akyol, değerlendirmelerinde teknik analiz sistemlerine de dikkat çekti. Özellikle Promethe sistemine işaret eden Akyol, haftalık grafiklerde 11.218 seviyesinin altına inilmesi halinde endeksin daha da derin bir geri çekilmeyle karşılaşabileceğini kaydetti.

“Promethe sistemine göre haftalıklarda 11.218 seviyesi oldukça kritik. Eğer bu eşik kırılırsa endekste 10.467 puana kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor” sözleriyle riskin boyutunu ortaya koydu.

HACİM–FİYAT UYUMSUZLUĞU ALARM VERİYOR

Akyol’un dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise hacim ve fiyat arasındaki uyumsuzluk oldu. Yükselişlerin sağlıklı kabul edilebilmesi için fiyatlarla birlikte işlem hacimlerinin de artması gerektiğini vurgulayan Akyol, mevcut tabloda bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

“Son dönemde piyasada fiyatlar yukarı yönlü hareket etmesine rağmen işlem hacimleri aynı tempoda eşlik etmiyor. Normal şartlarda momentum yukarı gidiyorsa, fiyatla beraber hacmin de yükselmesi gerekir. Bu eşleşme olmadığında trendin sağlıklı olmadığı sinyalini alırız. Şu anda endekste negatif uyumsuzluklar göze çarpıyor” dedi.

HANGİ GÖSTERGELER ÖNE ÇIKIYOR?

Dr. Akyol, teknik analizde yakından takip ettiği göstergeleri de sıraladı. Ona göre en kritik indikatörler arasında OBV (On Balance Volume) ve RSI uyumsuzluğu öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Stocksri, Vortex ve pivot ağırlıklı indikatörler endeks trendini belirlemede önemli sinyaller verirken; hisse bazında ise MACD ve PSAR göstergeleri kritik rol oynuyor.

SEKTÖRLERE DAİR BEKLENTİLER

Dr. Mete Akyol, endeksin yönünü belirleyecek sektörleri de değerlendirdi.

Bankacılık: Faiz indirimleri ve güçlü bilanço beklentileri, bankacılık sektörünün endekse pozitif katkı yapmasını sağlayabilir. Özellikle faizlerdeki düşüş bankacılık hisselerinin değerlenmesini hızlandırabilir.

Sanayi: İhracata duyarlı sektörlerin küresel talep ve emtia fiyatlarına bağlı olarak dalgalanabileceğini belirten Akyol, demir–çelik ve petrokimya gibi alanlarda faiz maliyetlerinin de kârlılığı doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Lojistik: Turizm sezonu ve dış ticaret hacminin lojistik şirketlerinin gelirlerini destekleyeceğini ifade eden Akyol, bu sektörün bilançolara güçlü katkı yapabileceğini belirtti.

Ambalaj: Defansif yapısıyla öne çıkan ambalaj sektörünün ise talep istikrarı sayesinde marjlarını koruyabileceğini dile getirdi. Gıda, ilaç ve kozmetik gibi zorunlu tüketim alanlarına olan bağlılık, sektörün dayanıklılığını artırıyor.

YATIRIMCILARA MESAJ

Dr. Mete Akyol’un değerlendirmeleri, BIST 100 endeksinin kritik bir dönemeçte olduğunu ortaya koyuyor. 11.500 seviyesinde yaşanacak hareketler, endeksin önümüzdeki dönemdeki yönünü belirleyecek. Teknik göstergelerdeki uyumsuzluklar yatırımcıları temkinli olmaya zorunlu kılarken, sektör bazlı ayrışmalar da endeksin seyrinde belirleyici olacak.