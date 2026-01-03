Caracas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin başkent ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "şiddetle reddedildiği” ve “kınandığı" bildirildi.

Söz konusu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle devletlerin egemenliğine saygı, hukuksal eşitlik ve güç kullanma yasağını düzenleyen 1. ve 2. maddelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Saldırıların Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiği, milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, saldırıların amacının, başta petrol ve madenler olmak üzere ülkenin stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğu savunuldu.

Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa, Olağanüstü Hal Yasası ve Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde tüm ulusal savunma planlarının uygun zamanda ve koşullarda devreye sokulması talimatını verdiği belirtildi.

Bu kapsamda Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ülke genelinde askeri birlikler ile eyalet ve belediyelerdeki savunma birimlerinin derhal konuşlandırılması talimatının verildiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca halkını, topraklarını ve bağımsızlığını korumak amacıyla meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğu da vurgulandı.

(AA)