TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri, yabancı yatırımcıların 26 Aralık ile biten haftadaki portföy hareketlerini ortaya koydu.

Veriler, yabancıların hisse senedi piyasasına giriş yaparken, borçlanma araçları piyasasında pozisyon azalttığını gösterdi.

HİSSE SENEDİNE 283 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ

Yurt dışında yerleşik kişiler, söz konusu haftada 283,8 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Bu alımlarla birlikte, bir önceki hafta 33 milyar 515,7 milyon dolar seviyesinde olan toplam hisse senedi stoku, değerleme etkileriyle beraber 33 milyar 617,1 milyon dolara yükseldi.

TAHVİL CEPHESİNDE SATIŞ BASKISI

Hisse senedine girişin aksine, sabit getirili menkul kıymetlerde çıkış eğilimi gözlendi. Yabancı yatırımcılar:

• Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS): 236 milyon dolarlık net satış yaptı.

• Özel Sektör Tahvillerinde (ÖST): 18,1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bu işlemler sonucunda, yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku 18 milyar 44 milyon dolardan 17 milyar 925,5 milyon dolara geriledi. Özel sektör tahvil stoku ise 628,6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Veriler, yıl sonunda yabancı yatırımcının risk algısının hisse senetleri lehine değiştiğini, buna karşılık tahvil piyasasında kâr realizasyonu veya portföy değişimi yoluna gittiğini işaret ediyor.