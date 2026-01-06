Samsung, yapay zeka odaklı çiplerin yarattığı ivme ile tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, 16,9 trilyon wonluk (yaklaşık 11,7 milyar dolar) kâr rakamı, 2018’in üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek üç aylık faaliyet kârı olacak. Geçen yılın aynı döneminde 6,49 trilyon won kâr açıklayan şirket, bir yıl içinde kârlılığını katlamayı başardı.

ÇİP FİYATLARINDA AKILALMAZ ARTIŞ: DDR5’TE YÜZDE 314 YÜKSELİŞ

Yapay zeka odaklı ileri teknoloji çiplere olan yoğun ilgi, üretim kapasitelerini bu alana kaydırırken klasik hafıza çiplerinin arzını sınırlandırdı. Bu durum, fiyatların öngörülerin çok üzerine çıkmasına neden oldu.

TrendForce verilerine göre, belirli bir DDR5 DRAM çipinin fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 314 oranında artış gösterdi.

Samsung, içinde bulunulan dönemde geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 55 ila yüzde 60 arasında yükselmeye devam etmesini bekliyor.

"SAMSUNG RAKİPLERİNDEN DAHA FAZLA FAYDA SAĞLAYACAK"

Piyasa analistleri, mevcut fiyatlama koşulları nedeniyle faaliyet kârının 20 trilyon won barajını bile aşabileceğini öngörüyor. TrendForce analisti Avril Wu, üretim kapasitesi büyük ölçüde bu alana odaklanan Samsung'un, rakiplerine kıyasla mevcut fiyat artış döngüsünden çok daha fazla kâr sağlayacağını belirtti.

Yapay zeka devrimiyle birlikte şekillenen yeni piyasa koşulları, Samsung’u sadece bir donanım üreticisi olmanın ötesinde, küresel teknoloji ekonomisinin en kârlı aktörlerinden biri konumuna taşıdı.