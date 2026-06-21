Küresel piyasalarda yeni haftada jeopolitik gelişmeler ve kritik ekonomik veriler yatırımcıların odağında olacak. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Fed sonrası açıklanacak ABD verileri ve çeşitli ülkelerdeki siyasi-ekonomik gündem başlıkları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat sonrası gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tanker geçişlerinin yeniden başlaması petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirirken, anlaşmanın kalıcılığı küresel piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ İZLENECEK

İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmelerinde ateşkes süreci ve nihai anlaşmaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Özellikle Lübnan kaynaklı gerilimlerin süreci nasıl etkileyeceği piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.

Petrol piyasalarında son dönemde yaşanan geri çekilmede, tanker geçişlerinin yeniden başlaması ve arz endişelerinin azalması etkili oldu. Ancak yatırımcılar anlaşmanın kalıcılığı konusunda temkinli duruşunu koruyor.

HAFTANIN EN KRİTİK VERİSİ PCE OLACAK

ABD tarafında yatırımcıların odağında Fed'in son toplantısının ardından açıklanacak ekonomik veriler yer alıyor.

25 Haziran'da yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi, enflasyon görünümü açısından haftanın en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. PCE verisinin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

AVUSTRALYA'DA ENFLASYON VE İSTİHDAM VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Asya-Pasifik bölgesinde ise Avustralya'dan gelecek enflasyon ve istihdam verileri para politikası beklentilerini şekillendirecek.

Piyasalar, Avustralya Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde yeni bir faiz artışına ihtiyaç duyup duymayacağına ilişkin ipuçları arayacak.

KOLOMBİYA SEÇİMLERİ YATIRIMCILARIN RADARINDA

Latin Amerika'da Kolombiya'daki seçimlerin ikinci turu da yakından takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Seçim sonuçlarının ülkenin ekonomi politikaları ve yatırımcı güveni üzerinde etkili olabileceği değerlendirilirken, bölge piyasalarında oynaklığın artabileceği belirtiliyor.

LONDRA'DA İKLİM HAFTASI DÜZENLENECEK

Londra'da gerçekleştirilecek iklim haftası etkinlikleri de küresel finans çevrelerinin gündeminde olacak.

Enerji dönüşümü, sürdürülebilir finansman ve temiz enerji yatırımları toplantıların ana başlıklarını oluştururken, yatırımcılar özellikle yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanındaki yeni mesajları takip edecek.