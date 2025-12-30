Akaryakıt ve vergi düzenlemelerinin ardından bir fiyat artışı haberi de tütün mamulleri sektöründen geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Captain Black sigara grubuna zam geldiğini kamuoyuyla paylaştı.

EN UCUZ SİGARA 90 TL OLDU

Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre, grup bünyesindeki tüm ürünlere 5 TL’lik bir artış yansıtıldı. Yapılan bu düzenleme ile birlikte:

Grubun en düşük sigara fiyatı 90 TL’ye,

En yüksek sigara fiyatı ise 95 TL’ye yükseldi.

ZAMLAR 5 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

TBYD Başkanı Dündar, daha önce verdiği röportajlarda sinyallerini verdiği zam geçişlerinin başladığını belirtti. Captain Black grubundaki yeni fiyat tarifesi 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren raflara yansıyacak.

Sektör temsilcileri, maliyet artışları ve vergi güncellemeleri nedeniyle önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarında da benzer fiyat düzenlemelerinin yaşanabileceğini öngörüyor.