Vergi müfettişleri, yapay zeka destekli yeni sistemlerle vatandaşların banka hesaplarını, kredi kartı harcamalarını ve üzerlerine kayıtlı mal varlıklarını mercek altına aldı. Haberin detaylarına göre, özellikle beyan ettiği gelir ile yaşam standardı arasında uçurum olan kişiler birincil HEDEF konumunda.

Tebligat Gidenlerin Ortak Özellikleri:

Düşük Beyan, Yüksek Harcama: Kağıt üzerinde asgari ücretli veya düşük gelirli görünüp, lüks segment araç veya gayrimenkul alanlar.

IBAN Hareketliliği: Banka hesaplarına sürekli olarak "açıklamasız" şekilde yüksek tutarlı para girişi olanlar.

Kredi Kartı Limitleri: Maaşının kat kat üzerinde kredi kartı ekstresi ödeyen çalışanlar.

Uzman İsimden Kritik Uyarı: "Nereden Buldun?" Sorgusu Başladı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vergi uzmanları, bu sürecin bir ceza değil, bir açıklama talebi olduğunu vurguluyor. Ancak ikna edici bir açıklama yapılamaması durumunda ağır yaptırımlar yolda.

"Maliye artık sadece beyana bakmıyor. Sosyal medya paylaşımlarından banka dekontlarına kadar her veri birbiriyle eşleştiriliyor. Eğer hesabınıza gelen 500 bin TL’nin kaynağını (miras, satış, borç vb.) kanıtlayamazsanız, bu tutar 'kayıt dışı kazanç' sayılarak vergilendiriliyor."

Tebligat Alanlar Ne Yapmalı?

Tebligatın ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar için kritik bir süreç başlıyor. İşte izlenmesi gereken yol haritası:

"Lüks Yaşam" Mercek Altında

Uzmanlara göre sadece maaşlı çalışanlar değil; sosyal medya fenomenleri, yüksek tutarlı kira geliri elde edenler ve kayıt dışı danışmanlık yapanlar da bu inceleme dalgasının içinde. Bakanlık, harcanan her kuruşun vergilendirilmiş bir kazançtan gelip gelmediğini tek tek kontrol ediyor.