İletişim sektöründeki güçlü finansal performans ve abone başı gelir artışı beklentileri, aracı kurum raporlarına yansımaya devam ediyor. 16 Ocak 2026 tarihinde paylaşılan güncel analize göre Ak Yatırım, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (#TCELL) için beklentilerini bir üst seviyeye taşıdı.

HEDEF FİYAT 152 TL’YE ÇIKARILDI

Ak Yatırım, Turkcell için daha önce 140 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 152 TL’ye yükseltti. Kurum, hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini ise koruduğunu açıkladı. 15 Ocak 2026 itibarıyla piyasadaki son işlem fiyatı olan 105 TL baz alındığında, Ak Yatırım’ın yeni hedefi hisse için yaklaşık %44,76 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

TURKCELL (TCELL) GÜNCEL ANALİZ TABLOSU

Ak Yatırım’ın yayınladığı raporun öne çıkan detayları şu şekildedir:

Aracı Kurum: Ak Yatırım

Hedef Fiyat: 152,00 TL

Güncel Fiyat (Referans): 105,00 TL

Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri

Tahmini Prim Potansiyeli: Yüzde 44,76

Rapor Tarihi: 15 Ocak 2026

