Piyasadaki en yüksek getiri imkanlarından birini sunan Odeabank, "Oksijen Hesap" ürünü ile yüzde 45 faiz oranı uyguluyor. Bu oranla 1 milyon TL yatıran bir mudinin 32 günlük net kazancı 26.531,79 TL (anapara artışı baz alındığında 32.500 TL seviyeleri) olarak hesaplanırken, vade sonu toplam tutar 1.026.531,79 TL’ye ulaşıyor.

YÜZDE 44 BANDINDA REKABET YOĞUN

Önde gelen birçok banka, faiz oranlarını yüzde 44 seviyesinde sabitleyerek rekabeti koruyor.

Fibabanka (Kiraz Hesap), TEB (Marifetli Hesap) ve HSBC (Modern Hesap) bu grupta yer alırken, 1 milyon TL için 32 günlük net getiri bu kurumlarda 32.320,15 TL seviyesine kadar çıkıyor.

Bu bankalarda vade sonunda yatırımcının eline geçen toplam tutar 1.032.320,15 TL oluyor. Yapı Kredi de "Sınırsız Hesap" ile yüzde 44 faiz sunarak yatırımcısına aylık 28.441,73 TL net kazanç sağlıyor.

DİĞER BANKALARDAKİ GÜNCEL ORANLAR

Mevduat pastasından pay almak isteyen diğer bankalar da rekabetçi oranlar sunmaya devam ediyor:

ING: Turuncu Hesap ile yüzde 42,5 faiz oranı sunan banka, aylık 31.201,85 TL net kazanç vadediyor.

Akbank: Serbest Plus Hesap üzerinden yüzde 42 faiz uygulayarak 32 gün sonunda 30.829,35 TL getiri sağlıyor.

DenizBank: E-Mevduat ürününde yüzde 41,5 faiz oranıyla yatırımcısına 30.016,44 TL kazandırıyor.

QNB: Standart vadeli hesapta yüzde 40,75 faiz oranıyla aylık 29.473,97 TL net getiri sunuyor.

Ziraat Bankası: Kamu bankaları tarafında ise Ziraat Bankası yüzde 39 faiz oranıyla 32 günlük vade sonunda 28.208,22 TL net kazanç imkanı tanıyor.