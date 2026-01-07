Yurt dışı e-ticaret sitelerinden (Temu, AliExpress, Amazon vb.) uygun fiyatlı ürün getiren vatandaşları üzecek karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenleme ile birlikte, bireysel ithalatta uygulanan "hızlı kargo ve gümrük kolaylığı" sağlayan 30 euro sınırı tamamen yürürlükten kaldırıldı.

100 LİRALIK ÜRÜNE BİNLERCE LİRA MASRAF ÇIKACAK

Kararın en can alıcı noktası ise vergilendirme usulünün değişmesi oldu. Daha önce kargo firmaları aracılığıyla basit usulde ödenen vergiler tarih oluyor.

Yeni dönemde, yurt dışından gelen her paket için "ayrıntılı gümrük beyannamesi" hazırlanması zorunlu hale getirildi.

Bu durum, tüketicilerin sadece ürün bedeli ve gümrük vergisini değil, aynı zamanda gümrük müşavirliği hizmet bedeli, ardiye ücreti ve damga vergisi gibi kalemleri de ödemesini gerektirecek.

Uzmanlar, 100 TL değerindeki basit bir telefon kılıfının bile, beyanname masraflarıyla birlikte tüketiciye maliyetinin binlerce lirayı bulabileceği uyarısında bulunuyor.

UYGULAMA 6 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Milyonlarca tüketiciyi şoke eden bu radikal değişiklik için kısa bir geçiş süreci tanındı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yeni uygulama 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu tarihten sonra sipariş edilen veya gümrüğe ulaşan ürünler, yeni ve masraflı prosedüre tabi tutulacak.

6 ŞUBAT 2026'DAN SONRA NE OLACAK?

ASTARI YÜZÜNDEN PAHALIYA GELECEK

Sektör temsilcileri, bu kararın bireysel yurt dışı alışverişini fiilen bitireceğini öngörüyor.

Yapılan değişiklikle birlikte, yurt dışından "ucuza ürün getirme" avantajı, yerini bürokratik işlemlere ve ürün bedelini katlayan masraflara bırakmış oldu.