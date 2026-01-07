Türkiye gıda sektörünün köklü markalarından Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sürecinde heyecan dorukta.

Alnus Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülen talep toplama işlemi, 5 Ocak’ta başlamıştı. Yatırımcılar için 3 gün olarak belirlenen sürenin sonuna gelindi.

Meysu kaç lot verir?

HİSSE FİYATI 7,50 TL OLARAK BELİRLENDİ

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği süreçte paylar, 7,50 TL sabit fiyatla satışa sunuluyor.

Şirket, bu halka arz ile sermayesini güçlendirerek operasyonel büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

KASAYA GİRECEK PARA BÜYÜMEYE GİDECEK

Halka arzın yapısı incelendiğinde, elde edilecek gelirin büyük kısmının doğrudan şirketin kasasına gireceği görüldü. Toplam 175.000.000 lot payın satışa sunulduğu arzda yapı şu şekilde şekillendi:

• Sermaye Artırımı (120 Milyon Lot): Halka arzın asıl ağırlığını oluşturan bu kısım, şirketin özkaynaklarını güçlendirecek ve büyüme odaklı yatırımlarda kullanılacak.

• Ortak Satışı (55 Milyon Lot): Mevcut ortakların pay satışını kapsayan bölüm ise toplam arzın daha küçük bir kısmını oluşturuyor.

Halka arz edilen 175 milyon adet pay ve 7,50 TL’lik hisse fiyatı dikkate alındığında, Meysu Gıda halka arzının toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 312 milyon TL’ye ulaşıyor.