Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği", Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile birlikte, kamu kurumlarında öğle yemeği servisinden faydalanan personelden tahsil edilecek asgari bedeller netleşti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DEVLET DESTEĞİ DAHA YÜKSEK

Yayımlanan tebliğde, yemek maliyetlerinin paylaşımına ilişkin önemli bir detay da yer aldı. Buna göre yemek maliyetlerinin karşılanmasında Ankara, İstanbul ve İzmir ayrı tutuldu.

• 3 Büyükşehirde: Ankara, İstanbul ve İzmir’de yemek maliyetinin üçte ikisi (2/3) kurum bütçesinden karşılanacak.

• Diğer İllerde: Bu illerin dışındaki yerlerde ise maliyetin yarısı (%50) kurum tarafından, kalan yarısı ise personel tarafından ödenecek.

UYGULAMA 15 OCAK'TA BAŞLIYOR

Belirlenen yeni fiyat tarifesi 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 14 Ocak 2027 tarihine kadar uygulanacak.

Personelin maaşından veya peşin olarak tahsil edilecek günlük tutarlar, statü ve ek göstergeye göre kademelendirildi.

MEMURLARDAN ALINACAK GÜNLÜK YEMEK BEDELLERİ

Ek göstergeye göre memurların günlük ödeyeceği tutarlar şu şekilde:

SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ

Sözleşmeli personelin ödeyeceği tutarlar ise brüt sözleşme ücretlerine göre belirlendi: