Alkollü içeceklerde fiyat artışları sürüyor. Son düzenlemeyle birlikte iki farklı içki grubunda daha zam yapıldığı bildirildi.

Yapılan fiyat artışlarıyla birlikte biradan rakıya kadar birçok üründe etiketler yeniden değişti. Zam sonrası 50 cl şişe ve kutu biraların fiyatları 100 TL'nin üzerine çıktı. Bu grupta en düşük 50 cl bira fiyatı 107 TL seviyesine yükseldi.

İthal ürünlerde ise fiyat artışları daha belirgin oldu. Bazı ithal biralarda fiyatlar 190 TL'ye kadar çıktı.

RAKI VE DİĞER ALKOLLERE ZAM

Zam kararı, rakı ve diğer alkolleri de kapsadı. Güncellenen fiyatlarla birlikte 35 cl rakıların fiyatları 575 TL ile 1.300 TL, 70 cl rakıların fiyatları ise 995 TL ile 2.300 TL aralığında değişiyor.

Sert alkoller tarafında da ciddi artışlar yaşandı. Viski fiyatları 24 bin TL'ye, tekila fiyatları ise 12 bin TL'ye kadar yükseldi. Cin fiyatları da ürününe göre 575 TL ile 2.300 TL bandında seyrediyor.