Küresel piyasaların yakından takip ettiği yatırım bankası Goldman Sachs, gümüş fiyatlarındaki aşırı hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini öngörüyor. Banka tarafından yayımlanan son analizde, hem yukarı hem de aşağı yönlü sert fiyat hareketlerinin piyasada hakimiyetini sürdüreceği belirtildi.

STOK SIKIŞIKLIĞI FİYATLARI TETİKLİYOR

Açıklamada, gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmanın ana kaynağı olarak azalan stoklar ve fiziki metal üzerindeki sıkışma gösterildi. Yatırımcıların yoğun talebinin Londra’daki kasalarda bulunan metali hızla tükettiği vurgulanırken, şu detaylara yer verildi:

Hızlı Yükseliş: Londra stoklarının tükenmesiyle birlikte fiyatlar yukarı yönlü güçlü bir ivme kazanıyor.

Sert Düşüş: Piyasadaki sıkışmanın hafiflediği dönemlerde ise fiyatlarda aynı sertlikte geri çekilmeler yaşanıyor.

Tarife Beklentisi: Piyasadaki spekülasyonların aksine Goldman Sachs, ABD'nin gümüşe yönelik yeni bir gümrük tarifesi uygulamasını halen düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

1979’DAN BU YANA EN BÜYÜK RALLİ

Gümüş, geçtiğimiz yıl sergilediği performansla emtia piyasalarına damga vurmuştu. Yüzde 146 oranında değer kazanan ons gümüş, 1979 yılından bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydederek tarihi bir rekora imza attı.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.