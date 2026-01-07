Brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda 78-80 dolar bandında hareket etmesi ve dolar/TL kurunun 43 TL seviyesinin üzerine yerleşmesi, akaryakıt fiyatlarında maliyet baskısı oluşturmayı sürdürüyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir yeni zam ya da indirim beklenmiyor ancak fiyatlar halihazırda yüksek seyrini koruyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE FİYATLAR NE DURUMDA?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, rafineri uzaklığı ve nakliye maliyetleri nedeniyle illere göre farklılık gösteriyor.

Son güncellemelerle birlikte İstanbul'da ortalama 54,25 TL olan benzin litresi, Anadolu'da nakliye farkıyla 55 TL'yi aşıyor.

Dizel (motorin) grubunda ise tarım ve lojistik sektörünün artan maliyetleri dikkat çekiyor. Motorinin litre fiyatı, benzinle başa baş bir seyir izleyerek 54,80 TL seviyelerinde işlem görüyor.

LPG (OTOGAZ) 30 LİRAYI ZORLUYOR

Ekonomik olması nedeniyle tercih edilen LPG (Otogaz) fiyatları da döviz kurundaki artıştan nasibini aldı. Otogazın litre fiyatı ortalama 29,50 TL seviyesine yükselmiş durumda.

İşte 7 Ocak Çarşamba gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,17 TL

Motorin litre fiyatı: 54,58 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52,97 TL

Motorin litre fiyatı: 54,38 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54,00 TL

Motorin litre fiyatı: 55,58 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54,33 TL

Motorin litre fiyatı: 55,91 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL