Dünya Gazetesi’nden Nagihan Kalsın’ın haberine göre, Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’nin küresel sermaye için stratejik bir güvenli liman haline geldiğini tescilledi. 2025 yılı, hem Türk Lirası hem de dolar bazında raporun yayımlanmaya başladığı 2013 yılından bu yana en yüksek işlem hacminin gerçekleştiği yıl olarak kayıtlara geçti.

13 YILIN ZİRVESİ: 466,1 MİLYAR TL

Rekabet Kurulu, 2025 yılı boyunca toplam 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini karara bağladı. Bu operasyonların toplam bedeli 466,1 milyar TL (11,81 milyar dolar) seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

Özelleştirmeler hariç tutulduğunda, HEDEF şirketi doğrudan Türkiye kökenli olan işlem sayısı 162 olarak gerçekleşti. Özelleştirmeler de dahil edildiğinde Türkiye kökenli şirketleri kapsayan toplam operasyon sayısı 181’e, bu pazarın toplam potansiyel değeri ise 574 milyar 159 milyon TL’ye (14,54 milyar dolar) yükseldi.

ENERJİ VE FİNANS SEKTÖRÜ LOKOMOTİF OLDU

Raporda öne çıkan başlıklar arasında özelleştirme süreçleri dikkat çekti:

Özelleştirme Rekoru: Toplam 19 özelleştirme işleminde 108 milyar 45 milyon TL’lik hacim oluştu.

Enerji Sektörü: Yaklaşık 54,6 milyar TL ile en yüksek bedelli özelleştirme işlemi elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşti.

TMSF Rolü: Özelleştirme işlemlerinden 7’si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütüldü.

Sektörel Liderlik: İşlem sayısı bazında "bilgisayar programlama ve teknoloji" ilk sırada yer alırken; işlem değeri bakımından "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" (finans) sektörü zirveye yerleşti.

YABANCI YATIRIMDA ALMANYA DAMGASI

Küresel yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi 2025 yılında ivme kazandı. Yabancı yatırımcılar, 55 farklı işlemle Türkiye kökenli şirketlere toplam 277,4 milyar TL (7,03 milyar dolar) yatırım yaptı. Bu rakam, son 12 yılın en yüksek ikinci yabancı yatırım hacmi olarak kaydedildi.

Yabancı sermayede ülke bazlı sıralama şöyle şekillendi:

Almanya: 9 işlemle LIDER.

Fransa: 6 işlemle ikinci.

10 GÜNLÜK KARAR HIZIYLA YATIRIMCIYA DESTEK

Rekabet Kurulu, sadece işlem hacmiyle değil, bürokratik hızıyla da yatırım ortamına destek verdi. Başvuruların ortalama 10 gün içinde sonuçlandırılması, piyasaların akışkanlığını artıran kritik bir faktör olarak raporda vurgulandı. Öte yandan, yabancı yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği toplam 219 işlemin bedelinin ise 18,8 trilyon TL’yi aştığı belirtildi.