Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda kira bedelleriyle yarışır hale gelen site aidatları ve denetimsiz yönetim şirketlerine karşı "634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu" ile "Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı" çalışmalarında sona geldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan detaylara göre, site yönetiminde keyfi uygulamalar dönemi kapanıyor.

ZAM SINIRI: YENİDEN DEĞERLEME ORANI (YDO)

Yeni düzenlemenin en kritik maddesi, aidat artış oranlarına getirilen kısıtlama oldu. Mevcut sistemde ucu açık olan zam yetkisi, artık Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile sınırlandırılıyor.

Otomatik Sınır: Site yöneticileri, sene başında aidatlara en fazla YDO kadar (bu yıl için %25.49) artış yapabilecek.

İstisna Şartı: Eğer bu oranın üzerinde bir artış planlanıyorsa, karar yetkisi yöneticiden alınarak kat maliklerine devredilecek.

YÜZDE 50+1 ÇOĞUNLUK ŞARTI GELİYOR

YDO’nun üzerindeki zam talepleri için kat malikleri kurulunun 3 ay içinde toplanması zorunlu olacak.

Yüksek zam oranının kabul edilmesi için ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğunun onayı aranacak.

Bu katılım sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar kesinleşecek. Böylece son sözü yönetici değil, mülk sahipleri söyleyecek.

YÖNETİM ŞİRKETLERİ BAKANLIK MERCEĞİ ALTINDA

Düzenleme ile profesyonel site yönetim şirketleri disiplin altına alınıyor:

Belgelendirme: Şirketler kapasitelerine göre Bakanlıkça belgelendirilecek.

Yıllık Denetim: Şirketler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş denetçilerce yılda en az bir kez denetlenecek.

Yaptırım: Mevzuata aykırı hareket eden veya işini doğru yapmayan şirketlere ağır idari ve mali müeyyideler uygulanacak.

Standartlaşma: Bakanlık bünyesinde kurulacak Danışma Kurulu, site yönetim usullerini standarda bağlayacak.

KARAR ALMA SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR

Toplu yapılardaki yönetim planı değişikliklerinde yaşanan tıkanıklıklar da gideriliyor. Daha önce yönetim planı değişikliği için gereken 5'te 4 çoğunluk şartı, 3'te 2 çoğunluğa düşürülüyor. Bu sayede sitelerdeki aksaklıkların giderilmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

KAPSAMLI GÜVENLİK VE SOSYAL ALAN DENETİMİ

Sadece mali konular değil, sitelerdeki yaşam kalitesi de denetim kapsamına giriyor. Bakanlık denetçileri; afet hazırlığı, yangın önlemleri, sığınaklar, otopark yönetimi, çocuk oyun alanları ve iş güvenliği gibi konularda mevzuata uyulup uyulmadığını kontrol edecek.