Rainbow Polikarbonat, sermaye yapısını güçlendirmek ve hisse likiditesini artırmak amacıyla başlattığı rekor bedelsiz sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

16 Ocak 2026 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, sermaye artırım işlemlerinin muhasebeleşmesi ve yasal süreçlerin başlatılmasına yönelik nihai kararları aldı.

SERMAYE 30 MİLYON TL’DEN 600 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

KAP’a yapılan açıklamaya göre şirketin 30.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1900 oranında artırılarak 600.000.000 TL’ye yükseltilecek.

Sermaye artırımında kullanılacak 570.000.000 TL’lik kaynağın dökümü ise şu şekilde açıklandı:

• 311.182.369 TL: Hisse senedi ihraç primleri

• 169.036.384 TL: Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

• 89.781.245 TL: Kayda alınan emtia karşılığı

YMM RAPORUYLA TESCİLLENDİ

Şirket, söz konusu tutarların sermaye hesabına aktarıldığının yeminli mali müşavir (YMM) raporu ile tespit edildiğini belirtti.

İç kaynakların sermayeye eklenmesi işleminin tamamlanmasının ardından RNPOL yönetimi, Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurma kararı aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yatırımcılar için bedelsiz potansiyeli taşıyan bu gelişmede gözler şimdi Ankara’ya çevrildi.

Şirket, ihraç belgesinin onayı ve esas sözleşme tadili için SPK’ya resmi başvurusunu yapacak.

SPK’nın onay vermesinin ardından, şirket tarafından belirlenecek bir tarihte hak sahibi yatırımcılara bedelsiz paylar dağıtılacak.