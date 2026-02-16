Elektrik dağıtım altyapısında kapsamlı bir dönüşüm süreci başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili kurumların planlamasına göre Türkiye genelinde eski tip elektrik sayaçları kademeli olarak akıllı sayaçlarla değiştirilecek.

1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak uygulama kapsamında özellikle elektrik tüketimi yüksek olan aboneler için sayaç yenileme süreci hızlanacak. Yıllık elektrik tüketimi 10 MWh ve üzeri olan konut ve işletmelerde mevcut sayaçların akıllı sistemlerle değiştirilmesi zorunlu hale getirilecek.

Yüksek tüketim yapan aboneler ilk sırada

Yeni düzenlemeye göre yüksek elektrik faturası gelen ve tüketim seviyesi belirlenen sınırın üzerinde olan kullanıcıların sayaçları öncelikli olarak yenilenecek. Bu adımın temel amacı ise hem kaçak kullanımın önüne geçmek hem de tüketim verilerinin uzaktan ve anlık olarak takip edilebilmesini sağlamak.

Akıllı sayaçlarla birlikte elektrik tüketimi uzaktan okunabilecek, gerektiğinde müdahale edilebilecek ve şebeke yönetimi daha verimli hale getirilecek.