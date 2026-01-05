Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay taze balıktaki fiyat artışını yüzde 10,06 ile ilaçlar, yüzde 10 ile dana eti izledi.

Aralık 2025'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,35 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık, yüzde 6,92 ile patates ve yüzde 6,86 ile alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 5,3 ile taze meyveler, yüzde 4,83 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar, yüzde 4,61 ile erkek giyimi takip etti.

(AA)