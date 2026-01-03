2025 yılının son günleri ve 2026 yılının ilk haftasını kapsayan beş günlük işlem döneminde piyasalar hareketli bir seyir izledi. Hisse senetleri piyasası ve döviz kurları arasında ayrışmalar yaşanırken, kıymetli madenler tarafında sert geri çekilmeler kaydedildi.

BORSADA YÜKSELİŞ, DÖVİZDE KARIŞIK SEYİR

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftalık bazda yüzde 1,81 oranında değer kazanarak kapanışını 11 bin 498,38 puandan gerçekleştirdi. Döviz kanadında ise dolar, yüzde 0,41 oranında sınırlı bir kazançla 43,02 TL seviyesinden haftayı tamamladı. Buna karşın euro yüzde 0,4 kayıpla 50,45 TL’ye, sterlin ise yüzde 0,24 düşüşle 57,94 TL’ye geriledi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Haftanın en çok kaybettirenleri kıymetli madenler oldu. Ons altın, haftalık bazda yüzde 4,46 değer kaybederek 4 bin 330,50 dolara indi. Bu düşüşün iç piyasadaki yansımasıyla gram altın yüzde 4,04’lük kayıpla 5 bin 993,1 TL seviyesinden kapanış yaptı.

Gümüş piyasasında ise düşüş daha derin hissedildi. Ons gümüş yüzde 8,21 oranında azalarak 72,66 dolardan işlem görürken, gram gümüş yüzde 7,77’lik değer kaybıyla haftayı 100,3 TL seviyesinde kapattı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.