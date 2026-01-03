Uzun süredir beklenen liderlik değişimi, şirketlerin 2025 yılı faaliyet raporlarını yayımlamasıyla kesinleşti.

Çin'in teknoloji başkenti Şıncın (Shenzhen) merkezli BYD, agresif büyüme stratejisiyle ABD'li elektrikli araç devi Tesla'yı saf dışı bıraktı.

RAKAMLAR FARKI ORTAYA KOYDU: TESLA KÜÇÜLDÜ, BYD BÜYÜDÜ

Yayımlanan raporlar, iki dev arasındaki makasın BYD lehine nasıl açıldığını gözler önüne serdi:

• BYD'nin Yükselişi: Çinli üretici, "Yeni Enerji Aracı (NEV)" kategorisindeki (hibrit + tam elektrikli) toplam satışlarını yüzde 7,7 artırarak 4,6 milyon adede taşıdı.

• Tam Elektrikli (EV) Zaferi: BYD'nin sadece pilli/tam elektrikli araç satışları ise yıllık yüzde 28,7 gibi devasa bir artışla 2,25 milyona ulaştı.

• Tesla'da Düşüş: Pazarın eski lideri Tesla ise 2025'te kan kaybetti. Şirketin satışları yıllık bazda yüzde 8,6 azalarak 1,63 milyona geriledi.

Bu sonuçlarla birlikte BYD, sadece hibrit dahil toplam satışta değil, Tesla'nın ana oyun alanı olan "saf elektrikli araç" satışlarında da rakibine yaklaşık 600 bin araçlık fark atarak zirveye yerleşti.

HİBRİT ÜRETİCİSİ KİMLİĞİNDEN DÜNYA LİDERLİĞİNE

Milyarder iş insanı Vang Çuanfu tarafından kurulan BYD, daha önce hem hibrit hem de elektrikli araç ürettiği için toplam hacimde "dünyanın en büyük yeni enerji aracı üreticisi" konumundaydı.

Ancak saf elektrikli araç (EV) segmentinde liderlik, sadece bu alanda üretim yapan Tesla'nın elindeydi.

2025 verileriyle birlikte BYD, hibrit üretimindeki gücünü tam elektrikli modellere de taşıyarak her iki kulvarda da tartışmasız liderliğini ilan etmiş oldu.